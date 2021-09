Goven Château de Blossac Goven, Ille-et-Vilaine Visite botanique – parc du Château de Blossac Château de Blossac Goven Catégories d’évènement: Goven

Visite botanique – parc du Château de Blossac Château de Blossac, 18 septembre 2021 14:30, Goven

18 et 19 septembre Visite botanique – parc du Château de Blossac * Le parc “à la française” du château de Blossac, vers 1830,a été transformé en parc à l’anglaise comme la mode le voulait au XIX°. De très grands arbres datant de cette époque en sont témoins et sont classés remarquables.

Une visite du parc et de ses arbres aux essences très variées, fléchée et agrémentée de panneaux, est faisable tout au long de la journée. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

5€ pour les adultes, gratuit pour les enfants.

