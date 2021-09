Erquy Château de Bienassis Côtes-d'Armor, Erquy Parcours libre / Château et parc de Bienassis Château de Bienassis Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

18 et 19 septembre Parcours libre / Château et parc de Bienassis * Les 18 et 19 septembre venez visiter librement le château de Bienassis ou flanez dans les jardins : jardin à la française et potager.

La promenade le long des douves sera aussi ouverte à cette occasion. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Tarif unique de 3 € au delà de 18 ans.

Château de Bienassis Château de Bienassis, 22430, Erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor

https://cibul.s3.amazonaws.com/location74907779.jpg 02 96 72 22 03 http://www.chateau-bienassis.com

Château situé au milieu d’un parc forestier de 68ha nouvellement reconstitué. Allée d’honneur avec 14 alignements de chênes ou de hêtres. Larges douves, cour, jardin français. Grand salon, escaliers, salles de gardes, cuisine, salle à manger, chapelle, sont meublés et témoignent d’une propriété habitée. Le château de Bienassis est situé au cœur d’un domaine important localisé à environ 5 km au sud-ouest du bourg d’Erquy, aux limites des communes de Saint-Alban et de Pléneuf-Val-André. L’ensemble forme une importante entité architecturale édifiée en grès, granit et poudingue et comprend d´importantes structures paysagères (allée, jardins clos).

