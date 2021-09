Baugé Château de Baugé Baugé, Maine-et-Loire Château de Baugé Château de Baugé Baugé Catégories d’évènement: Baugé

Maine-et-Loire

Château de Baugé Château de Baugé, 18 septembre 2021 10:00, Baugé. Journée du patrimoine 2021 Château de Baugé. Tarif préférentiel Handicap moteur https://chateau-bauge.fr/en-pratique/billetterie/

18 et 19 septembre Château de Baugé * Accueilli par sa majesté elle-même, vous découvrirez la salle du banquet où les rapports de pouvoir se jouaient à la table ou dans le retrait du roi, la chambre de parement où s’étalait sa richesse, la chambre du roi réservée aux intimes, la chapelle et l’évocation de la Vraie Croix, l’escalier d’honneur pour accèder au comble laissé en l’état brut, une salle de projection pour approfondir votre connaissance du château, son chevalier géant paré pour le tournoi, la forêt rappelant la nature chère au coeur du roi René, la magnifique voûte en palmier… *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

7,50 euros – gratuit -18 ans

Château de Baugé Place de l’Europe, 49150 Baugé Baugé 49150 Baugé Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location82880115.jpg 02 41 84 00 74 http://www.chateau-bauge.fr

Dans l’enceinte fortifiée d’un château à motte primitif, un logis résidentiel est reconstruit en plusieurs phases entre 1430 et 1455 par Yolande d’Aragon, puis par son fils René d’Anjou, dit « le Roi René ». Utilisé par les Gouverneurs de la ville entre le XVI° et le XVIII°, il est ensuite profondément remanié à l’intérieur pour un usage administratif. La façade affiche nettement les caractères d’un logis de plaisance du XV° siècle : disposition d’ensemble assez irrégulière, lucarnes passantes avec gâbles à crochets au niveau du toit, tour octogonale en saillie sur la façade, baies à meneaux encadrées de tuffeau ; disparition de tout élément militaire dans l’architecture.

Crédits : Laurent Zylberman – Graphix Tarif préférentiel

Détails Catégories d’évènement: Baugé, Maine-et-Loire Autres Lieu Château de Baugé Adresse Place de l'Europe, 49150 Baugé Ville Baugé Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Château de Baugé Baugé