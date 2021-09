Baugé Château de Baugé Baugé, Maine-et-Loire Spectacle “Sève qui pleut” Château de Baugé Baugé Catégories d’évènement: Baugé

18 et 19 septembre Spectacle “Sève qui pleut” * « Sève qui pleut » spectacle dans les arbres construit comme une histoire à tiroir, 3 époques et 3 histoires s’entrecroisent. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

Gratuit – inscription et renseignement au 02 41 84 12 12

Château de Baugé Place de l’Europe, 49150 Baugé Baugé 49150 Baugé Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location82880115.jpg 02 41 84 00 74 http://www.chateau-bauge.fr

Dans l’enceinte fortifiée d’un château à motte primitif, un logis résidentiel est reconstruit en plusieurs phases entre 1430 et 1455 par Yolande d’Aragon, puis par son fils René d’Anjou, dit « le Roi René ». Utilisé par les Gouverneurs de la ville entre le XVI° et le XVIII°, il est ensuite profondément remanié à l’intérieur pour un usage administratif. La façade affiche nettement les caractères d’un logis de plaisance du XV° siècle : disposition d’ensemble assez irrégulière, lucarnes passantes avec gâbles à crochets au niveau du toit, tour octogonale en saillie sur la façade, baies à meneaux encadrées de tuffeau ; disparition de tout élément militaire dans l’architecture.

