Château de Baugé Baugé, Maine-et-Loire

Maine-et-Loire

1421, la bataille du Vieil-Baugé Château de Baugé, 17 septembre 2021 Journée du patrimoine 2021

17 – 19 septembre 1421, la bataille du Vieil-Baugé * 22 mars 1421, la bataille du Vieil-Baugé. Evènement marquant pour la région, ce combat, opposant les troupes Franco-Ecossaises aux troupes anglaises, s’inscrit dans les grandes batailles de la guerre de Cent Ans.

Armes d’époque, sculptures, tapisseries ainsi que représentations de la bataille éclairent le public sur les principaux protagonistes, le contexte et l’imagerie du XIXe siècle de cet évènement. Parallèlement, l’artiste contemporain Vincent Mauger, apporte une vision plus large sur la violence engendrée par ces combats du passé mais aussi dans notre époque moderne en installant une de ses œuvres, Etoile du matin. Dans un second espace, cette exposition permet au public de s’immerger dans la bataille par le biais d’un jeu. Au cœur d’une bataille chevaleresque, chaque visiteur choisi son camp et son type de combattant : chevalier, fantassin ou archer. Par ses choix de dénouement, les participants avancent dans l’histoire et découvrent le déroulement et le mouvement des troupes de 1421. Une exposition soutenue par le département de Maine-et-Loire et la DRAC Pays-de-la-Loire. Dimanche 19 septembre de 14h à 18h, le château accueille Eric Deneken, artisan du cuir pour une rencontre sur la place du château. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h30

vendredi 17 septembre – 13h30 à 18h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 13h30 à 18h30

Château de Baugé Place de l’Europe, 49150 Baugé Baugé 49150 Baugé Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location82880115.jpg 02 41 84 00 74 http://www.chateau-bauge.fr

Dans l’enceinte fortifiée d’un château à motte primitif, un logis résidentiel est reconstruit en plusieurs phases entre 1430 et 1455 par Yolande d’Aragon, puis par son fils René d’Anjou, dit « le Roi René ». Utilisé par les Gouverneurs de la ville entre le XVI° et le XVIII°, il est ensuite profondément remanié à l’intérieur pour un usage administratif. La façade affiche nettement les caractères d’un logis de plaisance du XV° siècle : disposition d’ensemble assez irrégulière, lucarnes passantes avec gâbles à crochets au niveau du toit, tour octogonale en saillie sur la façade, baies à meneaux encadrées de tuffeau ; disparition de tout élément militaire dans l’architecture.

Château de Baugé Place de l'Europe, 49150 Baugé Ville Baugé