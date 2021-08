Barbezieux-Saint-Hilaire Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire, Charente Concerts dans la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire Catégories d’évènement: Barbezieux-Saint-Hilaire

18 et 19 septembre Concerts dans la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire * L’Ecole Départementale de Musique propose des concerts gratuits samedi et dimanche après-midi. Samedi 18 septembre: 14h : Barbezil Band sur la place du Château Dimanche 19 septembre 14h : Orgue avec Judicaëlle Giraudeau à l’église Saint-Mathias de Barbezieux.

15h30 : Chorale adulte de l’antenne de Barbezieux, dirigée par Alice Macron au théâtre Le Château de Barbezieux *

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h30

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h00

Gratuit. Entrée libre. Durée: 20 mn environ chaque concert. Soumis aux conditions sanitaires en vigueur.

Château de Barbezieux Place de Verdun, 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente

05 45 78 94 81

Perché sur un éperon rocheux, le château de Barbezieux est un monument emblématique, chargé d’histoire. Fondé au XIe siècle, il a été reconstruit suite à la guerre de Cent Ans, sous l’impulsion de Marguerite de La Rochefoucauld. Démoli en grande partie au XIXe siècle, subsistent aujourd’hui le châtelet et les anciennes écuries, reconverties en théâtre. Ce dernier fait l’objet de travaux de restauration et de réhabilitation d’envergure qui s’achèveront en 2015, pour donner naissance à un nouvel équipement moderne et performant.

