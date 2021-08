Visite guidée du château de Balleroy Château de Balleroy, 17 septembre 2021 11:00, Balleroy-sur-Drôme.

Journée du patrimoine 2021 Château de Balleroy. Tarif préférentiel http://chateau-balleroy.Fr, contact@chateau-balleroy.FR, 02 31 21 06 76

17 – 19 septembre

Visite guidée du château de Balleroy

Construit en 1631 par le célèbre architecte François Mansart, le château de Balleroy forme avec le village, l’un des premiers plans d’urbanisme qui inspira d’autres châteaux, dont Versailles. En 1970, Malcom S. Forbes, propriétaire d’un important groupe de presse américain, acquit le château qui fut alors restauré et remeublé. Dans une des dépendances, Malcom S. Forbes a créé le premier musée international des ballons, retraçant l’épopée des ballons à gaz et à air chaud, des frères Montgolfier à nos jours. Vous pourrez également flâner dans le parc romantique à l’anglaise et les jardins à la française réalisés par Henri Duchêne au XIXe siècle, d’après des plans d’André Le Nôtre. Enfin, la boutique et le salon de thé agrémenteront votre visite.

vendredi 17 septembre – 11h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 18h00

5€, gratuit < 7 ans, durée de la visite 45 min

Château de Balleroy Balleroy, 14490 Balleroy-sur-Drôme Balleroy-sur-Drôme 14490 Balleroy Calvados

02 31 21 06 76 http://www.chateau-balleroy.com

Crédits : © Château de Balleroy Tarif préférentiel