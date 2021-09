Visite du Château Saint-Michel d’Avully Château d’Avully, 18 septembre 2021 10:00, Fessy.

Journée du patrimoine 2021 Château d'Avully. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre

Visite du Château Saint-Michel d’Avully

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Château d’Avully 465 chemin d’Avully, 74140 Brenthonne, Haute-savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Fessy 74890 Haute-Savoie

http://chateau-avully.com

Découvrez l’histoire de la Savoie au château d’Avully lors d’une escapade romantique dans de magnifiques jardins, musée et salles richement décorées (blasons, peintures murales, armes et armures..). Cette maison forte, probablement construite sur des ruines romaines au XIIe siècle, à subit de nombreuses transformations au fil des temps et a été acquise par le propriétaire actuel à l’état de ruine en 1970. Celui-ci lui a redonné son aspect médiéval : donjon, douves en eau, pont-levis, et en à fait un lieu didactique et magique qui accueille petits et grands pour des visites ou des réceptions toute l’année.

Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH).

Construit sur un ancien site gallo-romain à partir du XIIe siècle par la famille d’Avully, le château a été fortifié au XIVe siècle sur ordre du comte de Savoie.

À la fin du XVe siècle, il fut vendu à la famille de Saint-Michel, de Genève, qui lui donna son aspect définitif. Racheté au XVIIIe siècle par la famille de Saint-François-de-Sales, il subit ensuite les dommages de la Révolution Française, avant de tomber en ruine et de sombrer dans l’oubli pendant près de deux siècles…

La bâtisse a aujourd’hui fière allure et vous invite à découvrir ses jardins, sa basse-cour, ses douves en eau, ainsi que ses magnifiques salles décorées de peintures murales qui vous raconteront la vie au Moyen-âge et l’histoire des Etats de Savoie (musée).

Propriété privée classée Monument Historique, découvrez dans un parc de 14 hectares un château magnifiquement restauré ayant retrouvé son cachet médiéval (fossés en eau, pont levis, donjon, peintures murales).

Crédits : ®Destination Léman/ A. Berger Gratuit