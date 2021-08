Découvrez l’histoire princière du château d’Arlay Château d’Arlay, 17 septembre 2021 10:00, Arlay.

17 – 19 septembre

Découvrez l’histoire princière du château d’Arlay

Réputé le plus ancien château viticole de France, Arlay n’a jamais été vendu ni acheté depuis sa fondation au Haut Moyen-Âge, toujours transmis par héritage.

Le château actuel a été construit en 1773 par la comtesse de Lauraguais, princesse d’Isenghien, héritière du château médiéval au sommet de la colline. Cette forteresse fut le fief des comtes de Chalon-Arlay, princes d’Orange, la plus puissante famille de Franche-Comté.

Guillotinée à la Révolution, son petit-fils, le prince Pierre d’Arenberg, en hérite et décide d’une complète rénovation intérieure de 1825 à 1827. Découvrez ces appartements qui ont conservé leur décor et leur mobilier d’origine, réalisé par un talentueux ébéniste jurassien. Flânez dans le Parc Romantique de 8 ha à la découverte des 4 légendes d’Arlay dans le parc (par lecture de QR-code).

Déambulez sur les vestiges des remparts médiévaux, dominant le paysage alentour et le vignoble historique du château.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

10€ | Gratuit – 18 ans, tarif spécial JEP. Prévoir 1h30 à 2h pour une visite complète.



Château d’Arlay 2 route de Proby 39140 Arlay Arlay 39140 Arlay Jura

https://cibul.s3.amazonaws.com/location8501005.jpg 03 84 85 04 22 http://www.arlay.com

Le domaine a été aménagé par la Comtesse de Lauraguais à partir de 1774 (corps de logis et communs). Elle ajoute un Parc Pittoresque de 8 ha, développé en intégrant les ruines d’un château médiéval (ruines du vieux château du XIIIème siècle des Comtes de Chalon-Arlay, Princes d’Orange) et de l’enceinte de l’ancien Bourg-Dessus d’Arlay. Ce parc a conservé ses bosquets d’origine, boulingrin, théâtre de verdure, bergerie, gloriette… En 1823, le Prince Pierre d’Arenberg reprend le domaine, et commande pour le château un nouveau mobilier de style Charles X réalisé par un artisan jurassien, resté complet dans son état d’origine. En 1996, création d’un jardin potager fleuri, le Jardin des Jeux, labellisé “Jardin Remarquable”. L’ensemble est classé “Monument Historique” et labellisé “Vignoble et Découverte”.

