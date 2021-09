Arceau Château d'Arcelot Arceau, Côte-d'Or Découvrez le château de d’Arcelot et son parc Château d’Arcelot Arceau Catégories d’évènement: Arceau

Découvrez le château de d’Arcelot et son parc Château d’Arcelot, 18 septembre 2021 10:00, Arceau. Journée du patrimoine 2021 Château d’Arcelot. Tarif préférentiel Handicap moteur

18 et 19 septembre Découvrez le château de d’Arcelot et son parc * Pour découvrir les intérieurs un livret de visite ou des fiches de salles vous seront proposés. Puis vous pourrez vous promener dans le parc paysager du XIXème siècle. Exceptionnellement les pique-niques seront autorisés dans une zone du domaine afin de profiter des lieux en famille. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

5€ | Gratuit -18 ans

Château d’Arcelot 2 rue de champ rosé 21310 Arceau Arceau 21310 Côte-d’Or

https://cibul.s3.amazonaws.com/location56066509.jpg 06 88 22 10 88 http://www.arcelot.com

Ce Château, construit au XVIIIème siècle, par l’architecte en chef de la province Thomas Dumorey, est la première construction néoclassique de Bourgogne. Il est resté depuis toujours dans la même famille. À travers ses 12 pièces entièrement meublées, vous découvrirez son histoire et ses anecdotes rendant le témoignage de ce patrimoine encore plus vivant. Derrière le Château se dissimule un parc à l’anglaise de 45 ha transformé en 1805 par Jean-Marie Morel, premier théoricien des jardins.

