Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, nous vous invitons à quitter la Nationale 7 et à faire halte au château d’Anjou, monument historique.

Les marquis de Biliotti, le temps du dimanche 19 septembre, vous ouvrent les portes du parc et du château d’Anjou, belle propriété du XVIIIe siècle, remaniée au XIXe siècle par les célèbres architectes paysagistes Henri et Achille Duchêne.

Avant de rejoindre la visite guidée du château, vous pourrez vous promener dans le parc et découvrir de nombreux véhicules d’époque, ou plus modernes, avec leur équipage habillé au millésime de leur voiture. Chaque visiteur sera juge et choisira le véhicule et l’équipage de son choix : Celui qui aura le plus grand nombre de voix remportera le Prix Château d’Anjou.

La Poste sera aussi présente sur le domaine du château d’Anjou, avec un stand proposant un collector de timbres dédiés à la mythique Nationale 7, « la route des vacances ». Chaque visiteur pourra faire tourner la roue de la chance et, qui sait, remporter un des nombreux lots. Vous pourrez aussi vous prendre en photo devant le château ou la voiture de votre choix et créer une carte postale personnalisée avec l’application mobile Youpix depuis votre smartphone : La Poste imprimera votre carte postale, recto et verso, et le facteur la distribuera.

La librairie Vermeille présentera et proposera des livres sur la Nationale 7 dont les bandes dessinées et ouvrages de l’incontournable Thierry Dubois, auteur illustrateur.

Enfin, la visite guidée du château d’Anjou vous permettra de découvrir un château entièrement meublé et les collections exceptionnelles des marquis de Biliotti, témoin de l’art de vivre à la française.

Anjou est à 7 km de la Nationale 7 – A 15 mn de Vienne, 25 mn d’Annonay, 40 mn de Lyon et de Valence

Votre venue :

Dimanche 19 septembre 2021

Entrée portillon sud à 10 h, 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h

Tarif unique : 5 € (entrée gratuite enfant de moins de 7 ans)

Pass sanitaire obligatoire

Visite libre du parc et guidée du château d’Anjou

Parking visiteur : Mairie d’Anjou, à 200 mètres de l’entrée du château.

Animaux interdits.

Téléphone pour toute informations : 06 03 03 00 09

Site Internet : www.chateaudanjou.com

Cette journée est organisée en partenariat avec :

Club-autonostalgie26

La Fédération Française des Véhicules d’Epoque

La Poste

Librairie Vermeille de Salaise sur Sanne.

Et l’aimable autorisation de M. Thierry Dubois.

Château d’Anjou 15, chemin de l’Eglise 38150 ANJOU Anjou 38150 Isère

Vous serez charmés par le château d’Anjou, belle propriété du XVIIIe siècle, monument historique, remaniée au XIXe siècle par les célèbres architectes paysagistes Henri et Achille Duchêne.

Témoin d’un art de vivre à la française, les marquis de Biliotti vous ouvrent les portes du château d’Anjou lors de visites guidées, soirées musicales, meurtre au château…

