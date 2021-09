Allemagne-en-Provence Château d'Allemagne-en-Provence Allemagne-en-Provence, Nord visite guidée du Château d’Allemagne-en-Provence Château d’Allemagne-en-Provence Allemagne-en-Provence Catégories d’évènement: Allemagne-en-Provence

visite guidée du Château d'Allemagne-en-Provence Château d'Allemagne-en-Provence, 18 septembre 2021 11:00, Allemagne-en-Provence Journée du patrimoine 2021 Château d'Allemagne-en-Provence. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre visite guidée du Château d’Allemagne-en-Provence * Visite guidée du Château : +- 1 heure, explications concernant l’architecture, histoire, propriétaires dans la cour du Château, voir l’ensemble du Château de l’extérieure, visite des pièces et salles à l’intérieure (escalier monumental du 16ième siècle, cheminé en gypserie du 16ième, salon, bibliothèque …) *

samedi 18 septembre – 11h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h30

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 11h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h30

10 €/personne à partir de 18 ans

Château d’Allemagne-en-Provence Le château 1, route de Riez Allemagne-en-Provence 59390 Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/location55238589.jpg 04 92 77 46 78 http://perso.wanadoo.fr/himmel

Donjon crénelé du XIIIe flanqué d’une aile Renaissance. Fenêtres à meneaux, griffons, salle d’apparat, cheminée en gypserie. A appartenu à la famille Castellane pendant cinq siècles, remarquablement meublé, conservé et restauré.

Lieu Château d'Allemagne-en-Provence Adresse Le château 1, route de Riez Ville Allemagne-en-Provence