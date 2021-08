Liverdun Château Corbin Liverdun, Meurthe-et-Moselle Avec vos élèves, venez voir l’exposition Saint-Clément à Liverdun « Le beau vaisselier » Château Corbin Liverdun Catégories d’évènement: Liverdun

Avec vos élèves, venez voir l'exposition Saint-Clément à Liverdun « Le beau vaisselier » Château Corbin, 17 septembre 2021 09:00, Liverdun

Vendredi 17 septembre, 09h00 Avec vos élèves, venez voir l’exposition Saint-Clément à Liverdun « Le beau vaisselier » * Mise en valeur de pièces anciennes de la faïencerie de Saint-Clément couvrant la période du XIXe et XXe siècle. Venez découvrir 150 pièces originales et inédites des collections de la faïencerie de Saint-Clément. Cette exposition est le fruit du travail des collectionneurs-membres de l’Association Saint-Clément ses faïences et son passé, de l’Association liverdunoise « Potes au feu » et de la Médiathèque municipale de Liverdun.

L’exposition « le grand vaisselier » présente la diversité des productions des années 1860 à 1960 où les décors traditionnels peint-main sur des formes traditionnelles côtoient les pièces modernes, tant pour les arts de la table que pour la décoration.. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 12h00

*

Gratuit. Entrée libre. 35 personnes simultanément. Port du masque obligatoire, pass sanitaire.

Château Corbin Place de la cagnotte, 54460 Liverdun Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location792033.jpg http://www.liverdun.fr

Ancienne propriété de la famille Corbin, ce domaine recèle des chef-d’oeuvre de l’Art Nouveau.

Crédits : ©Ville de Liverdun Gratuit ©Musicaline

