Conférence et visite guidée de l'exposition Saint-Clément « le beau vaissellier » Château Corbin, 17 septembre 2021 17:00, Liverdun

Vendredi 17 septembre, 17h00, 18h00 Conférence et visite guidée de l’exposition Saint-Clément « le beau vaissellier » * Entre tradition et modernité, découvrez un siècle à la faïencerie de Saint-Clément. L’exposition le « grand vaisselier » présente la diversité des productions des années 1860 à 1960 où les décors traditionnels peint-main sur des formes traditionnelles côtoient les pièces modernes, tant pour les arts de la table que pour la décoration. Elle permet d’appréhender l’évolution des arts de la table et des arts décoratifs et montre comment la faïencerie de Saint-Clément a adapté ses techniques pour répondre aux nouveaux goûts du public. La visite commentée commence à 17h. La conférence, à 18h, propose, après un bref historique de la manufacture, d’explorer la variété des productions de la période et décrit les évolutions stylistiques et techniques qu’elles mettent en jeu. Conférence et visite commentée animées par Madame Catherine Calame de l’Association Saint-Clément et son passé. *

Gratuit. Inscription obligatoire. Visite guidée à 17h, conférence à 18h. Port du masque obligatoire, pass sanitaire.

Château Corbin Place de la cagnotte, 54460 Liverdun

https://cibul.s3.amazonaws.com/location792033.jpg http://www.liverdun.fr

Ancienne propriété de la famille Corbin, ce domaine recèle des chef-d’oeuvre de l’Art Nouveau.

©Ville de Liverdun

