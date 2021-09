Liverdun Château Corbin Liverdun, Meurthe-et-Moselle Exposition sur Liverdun sur fonds de cartes postales Château Corbin Liverdun Catégories d’évènement: Liverdun

Exposition sur Liverdun sur fonds de cartes postales Château Corbin, 16 septembre 2021 00:00, Liverdun. Journée du patrimoine 2021 Château Corbin. Gratuit Handicap auditif|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique

17 – 19 septembre Exposition sur Liverdun sur fonds de cartes postales * Exposition d’anciennes cartes postales et d’écrits d’autrefois sur Liverdun. Des anciennes cartes postales de Liverdun agrandies seront exposées sur la vitrine de la médiathèque Corbin à Liverdun. Des écrits d’autrefois pourront ainsi être lus par tous les passants. Cette exposition est accessible tous les jours. *

vendredi 17 septembre – 00h00 à 23h59

samedi 18 septembre – 00h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 00h00 à 23h59

Gratuit. Accès libre, en extérieur. Masque obligatoire dans la ville.

Château Corbin Place de la cagnotte, 54460 Liverdun Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle

Ancienne propriété de la famille Corbin, ce domaine recèle des chefs-d’oeuvre de l’Art Nouveau.

