Samedi 18 septembre, 10h00 Exposition photo * http://www.chateaucapion.com portes ouvertes au château Capion à Aniane de 10 à 17h. Exposition : macro-photographie de Pascal Philippe. Toiles de l’artiste ukrainien Igor Gusev. Dégustation et réservation de tables pique-nique possible, sur le site web du château Capion : www.chateaucapion.com Venez découvrir l’histoire et les richesses de cette “Folie” viticole du XIXe siècle, construite en plein coeur des terroirs desTerrasses du Larzac…. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

Château Capion 34150, Aniane Aniane 34150 Hérault

04 67 57 71 37 http://www.chateaucapion.com http://www.agenda-chateaucapion.com

Domaine viticole et château du XIXe siècle.

