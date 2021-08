Assat en Scène ! Château Assat, 17 septembre 2021 20:00, Assat.

Journée du patrimoine 2021 Château Assat. Gratuit|Tarif préférentiel|Sur inscription 05 59 82 08 47

17 – 19 septembre

Assat en Scène !

Découvrez un festival de spectacles vivants (théâtre, contes, musique) dans le parc du château avec visites exceptionnelles de l’intérieur du château !

ASSAT EN SCENE

Venez découvrir le château d’Assat, maison forte béarnaise privée datée du XIVe siècle au XIXe siècle, ouverte exceptionnellement pour les Journées européennes du patrimoine.

Dans son parc, se déroulera durant tout le week-end un festival de spectacles vivants présentant compagnies de théâtre et conteurs, musiciens et bien plus !

Trois grandes pièces de théatre (payantes) seront présentées le vendredi soir, samedi soir et dimanche soir. Plusieurs contes (gratuits), du Béarn et d’ailleurs, animeront le parc durant la journée ainsi que des déambulations et des animations. Un grand repas populaire sera organisé le samedi soir en face du château (sur inscription en mairie).

Des visites commentées du château vous présenteront l’histoire de ce monument, ses plafonds peints du XVIIe siècle magnifiquement conservés, et ses nombreux aggrandissements qui témoignent de la vie florissante du village toute au long de l’histoire.

vendredi 17 septembre – 20h00 à 21h00

samedi 18 septembre – 09h30 à 21h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 19h30

Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Visite château et parc : gratuit ; contes et animations : gratuit ; pièces de théatre : 3 spectacles 30€, 2 spectacles 22€, 1 spectacle 12€ (tarif réduit pour les 8 / 14 ans).



Château Assat 8 rue du Château, 64510 Assat Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques

https://cibul.s3.amazonaws.com/location51489791.jpg 05 59 82 08 47 http://www.assat.fr

Le château est daté en partie du XIVe siècle et modelé jusqu’au XIXe siècle. Le plafond peint, classé en 1959, est dans un état de conservation remarquable.

Le plan rectangulaire présente, à l’angle sud-ouest, un donjon barlong contre lequel vient buter l’aile est, occupée par une seule salle. Au rez-de-chaussée, plusieurs archères rappellent l’époque où le castel avait une fonction défensive en relation avec le château de Pau. Au premier étage, la grande salle conserve un plafond peint. Quatre poutres maîtresses le divisent en cinq travées et portent un décor polychrome (rinceaux grotesques, guirlandes avec fruits, farandoles de femmes nues). Les solives sont également peintes de motifs floraux. Quelques fenêtres du XVIe siècle gardent leurs dispositions premières.

Crédits : ©Emile Pujolle – sous licence Creative Commons Gratuit|Tarif préférentiel|Sur inscription ©Mélinda Ryf