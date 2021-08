Moutiers-Saint-Jean Château-Abbaye Côte-d'Or, Moutiers-Saint-Jean Visite libre des intérieurs meublés du palais abbatial de Moutiers Château-Abbaye Moutiers-Saint-Jean Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Moutiers-Saint-Jean

Visite libre des intérieurs meublés du palais abbatial de Moutiers Château-Abbaye, 18 septembre 2021 11:00, Moutiers-Saint-Jean. Journée du patrimoine 2021 Château-Abbaye. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre Visite libre des intérieurs meublés du palais abbatial de Moutiers * Visitez l’ancien palais abbatial, ses salons aux décors de gypseries, le pavement classé de sa galerie, son escalier monumental et découvrez ses collections, illustrants les arts et le mobilier mais aussi la vie quotidienne au siècle des lumières. Pour 2021, une exposition sur la marqueterie avec des oeuvres anciennes et contemporaines vous est aussi présentée. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 18h00

*

5€/ Gratuit -18 ans

Château-Abbaye 1 place de l’abbaye 21500 Moutiers-Saint-Jean Moutiers-Saint-Jean 21500 Côte-d’Or

https://cibul.s3.amazonaws.com/location96964620.jpg http://www.abbayedemoutiers.fr Crédits : © O. de Clarembaut Tarif préférentiel Thierry de Chamilly

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Moutiers-Saint-Jean Autres Lieu Château-Abbaye Adresse 1 place de l'abbaye 21500 Moutiers-Saint-Jean Ville Moutiers-Saint-Jean lieuville Château-Abbaye Moutiers-Saint-Jean