Roujan Château-abbaye de Cassan Hérault, Roujan Visite guidée de l'ancien prieuré

Roujan

Visite guidée de l'ancien prieuré Château-abbaye de Cassan, 18 septembre 2021 10:00, Roujan

18 et 19 septembre Visite guidée de l’ancien prieuré * Les visites guidées des Journées du Patrimoine

Visites guidées par un guide conférencier sur réservation uniquement pour un groupe de 30 personnes Départ toutes les heures : 10h ● 11h30 ● 14h ● 15h30 ● 17h

Durée : 60 minutes environ *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 11h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 11h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

5€

Château-abbaye de Cassan D13 34320 Roujan Roujan 34320 Hérault

https://cibul.s3.amazonaws.com/location15215334.jpg 04 67 24 52 45 https://chateau-cassan.com http://www.facebook.com/chateaudecassan

Ancien prieuré royal, le château comprend une église romane du XIIe siècle (la plus grande du Languedoc) et un palais abbatial du XVIIIe siècle qui lui a valu le nom de “Petit Versailles du Languedoc”.

Crédits : © Hervé Leclair, asphéries 2020 Tarif préférentiel|Sur inscription

Château-abbaye de Cassan D13 34320 Roujan