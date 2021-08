Villeneuve-lès-Avignon Chartreuse Gard, Villeneuve-lès-Avignon Visite guidée nocturne Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon Catégories d’évènement: Gard

Villeneuve-lès-Avignon

Visite guidée nocturne Chartreuse, 17 septembre 2021 20:30, Villeneuve-lès-Avignon. Journée du patrimoine 2021 Chartreuse. Gratuit|Sur inscription https://hub-char.shop.secutix.com/content#

17 et 18 septembre Visite guidée nocturne * *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 21h30

samedi 18 septembre – 20h30 à 21h30

*

Chartreuse 58 rue de la République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard

http://www.chartreuse.org

Autour du monastère du XIVe siècle, accueillant aujourd’hui des résidences d’auteurs et de compagnies de théâtre, la chartreuse offre sur 2 hectares publics un paysage singulier d’espaces ouverts ou clos : l’église et son jardin de cloître, les cellules et leur jardin de simples, la bugade et son jardin de roses. Dans cette architecture remarquable, les jardins sont autant d’îlots de respiration, de petits théâtres de verdure, d’appels au repos ou de décors intimes offerts au cadrage dessiné par la lumière. Restaurant, bibliothèque-café, librairie.

Crédits : © Alex Nollet-La Chartreuse Gratuit|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Gard, Villeneuve-lès-Avignon Autres Lieu Chartreuse Adresse 58 rue de la République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon Ville Villeneuve-lès-Avignon lieuville Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon