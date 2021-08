Le Petit-Quevilly Chartreuse Saint-Julien et jardin du cloitre Le Petit-Quevilly, Seine-Maritime Visite libre de la Chartreuse Saint Julien / Jardin du Cloître Chartreuse Saint-Julien et jardin du cloitre Le Petit-Quevilly Catégories d’évènement: Le Petit-Quevilly

17 – 19 septembre Visite libre de la Chartreuse Saint Julien / Jardin du Cloître * À partir du XVIIe siècle, plusieurs confréries de Chartreux se succèdent à Petit-Quevilly et entreprennent des constructions sur le site de l’actuel Jardin du Cloître. Il subsiste aujourd’hui des cellules de moines et des vestiges de la Chartreuse Saint-Julien mis en valeur au sein d’un jardin paysager créé en 2013 et propice à la flânerie. *

vendredi 17 septembre – 08h00 à 23h00

samedi 18 septembre – 08h00 à 23h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 23h00

Chartreuse Saint-Julien et jardin du cloitre Rue du Général-Foy, 76140 Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly 76140 Flaubert Seine-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location60506621.jpg 02 35 72 58 00 https://www.petit-quevilly.fr/

