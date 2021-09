Jardin à la Gosnaise, week-end du patrimoine inventé Chartreuse du Mont Sainte-Marie, 18 septembre 2021 10:00, Gosnay.

Journée du patrimoine 2021 Chartreuse du Mont Sainte-Marie. Gratuit 0321615000, margaux.pailleux@bethunebruay.fr

18 et 19 septembre

Jardin à la Gosnaise, week-end du patrimoine inventé

Jardin à la Gosnaise

Week-end du patrimoine inventé

Le groupe artistique Les Pas Perdus – Guy-André Lagesse, Nicolas Barthélemy et Jérôme Rigaut

Le patrimoine est partout et est fait de tout: historique, culturel, architectural, paysagé, culinaire, musical, agricole, etc, etc ….

Plus ça va, plus il y en a !!

Chaque année, une année de plus se range dans le patrimoine et les week-end du patrimoine s’enrichissent toujours plus…

Quelles belles fêtes !!!

Cette année, à Gosnay, éclairés et inspirés par les vibrations de la Chartreuse des Dames, Les Pas Perdus, collectif de création d’art visuel contemporain, propose une grande fête du patrimoine du futur, une grande fête du patrimoine du passé, une grande fête du patrimoine inventé.

Au sein d’un très grand jardin à la Gosnaise, labyrinthique et sympathique, entièrement aménagé à partir de meubles de type médiéval et de vaisselles de réception: des musiques se joueront, médiévales et inspirées. Des mets se dégusteront, délicats et surprenants. Des boissons se boiront désaltérantes et bienvenues. Du patrimoine s’inventera et vous y êtes tous invités.

Samedi 18 septembre 10h00 à 20h00 et dimanche 19 septembre de 10h00 à 18h00 à la Chartreuse des Dames à Gosnay

samedi 18 septembre – 10h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre en fonction des règles sanitaires en vigueur



Chartreuse du Mont Sainte-Marie Rue des dames – 62199 Gosnay Gosnay 62199 Pas-de-Calais

La chartreuse du Mont Sainte-Marie a été fondée en 1329 par la comtesse Mahaut d’Artois. Elle fut occupée par une communauté de moniales jusqu’en 1792. Elle devient ensuite le domaine d’un riche propriétaire foncier, avant d’être achetée en 1899 par la compagnie des mines de Bruay. C’est plus de 600 ans de l’histoire de notre région qui sont résumé dans ce monument classé patrimoine mondial de l’Unesco.

Crédit photo : Association Mahaut d’Artois.

Crédits : Collectif Les Pas Perdus Gratuit