Patrimoine des possibles Chartreuse de Neuville, 18 septembre 2021 10:00, Neuville-sous-Montreuil. Journée du patrimoine 2021 Chartreuse de Neuville. Tarif préférentiel Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap moteur|Handicap psychique 03 21 06 56 97

18 et 19 septembre Patrimoine des possibles * Samedi 18 et Dimanche 19 septembre de 14h à 18, les publics sont conviés à participer à Jardin en Scène ! De 10h à 18h sans interruption, la Chartreuse (Monastère et Jardins) est ouverte en visite libre. Nous proposerons également un jeu de piste dans les jardins à destination des enfants. Rendez-vous à la Chapelle des soeurs pour une petite démonstration de l’imprimerie. Tout au long de ces journées, les publics pourront rencontrer des artisans. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

La visite de la Chartreuse est libre. Nous proposons également un jeu de piste. Une démonstration de l’imprimerie, une rencontre avec des artisans ainsi que Jardin en Scène !

Chartreuse de Neuville 1 Allée de la Chartreuse – 62170 Neuville-sous-Montreuil Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais

https://cibul.s3.amazonaws.com/location71458841.jpg 03 21 06 56 97 http://www.lachartreusedeneuville.org

Fondée au XIVe siècle. , la Chartreuse de Neuville, plusieurs fois dévastée, fut reconstruite en 1870 par Clovis Normand, architecte d’Hesdin. Après le départ des moines Chartreux en 1905, le Monastère est transformé en hôpital, civil, puis militaire. Il héberge après Seconde Guerre mondiale, l’hospice-asile du Centre Hospitalier de l’Arrondissement de Montreuil. Aujourd’hui, la Chartreuse de Neuville est en voie d’être réhabilitée pour devenir un lieu où on prend le temps du dialogue pour inventer l’avenir.

Crédits : Licence libre Tarif préférentiel La Chartreuse de Neuville – Philippe Frutier

