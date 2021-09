Taninges Chartreuse de Mélan Haute-Savoie, Taninges Mélan, passé à la loupe. Morceaux choisis d’archéologie Chartreuse de Mélan Taninges Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Taninges

Mélan, passé à la loupe. Morceaux choisis d’archéologie Chartreuse de Mélan, 18 septembre 2021 11:00, Taninges. Journée du patrimoine 2021 Chartreuse de Mélan. Gratuit|Sur inscription Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur 0450332373, 0785803709

18 et 19 septembre Mélan, passé à la loupe. Morceaux choisis d’archéologie * Samedi 18 à 11 h : tout public

Dimanche 19 à 11 h : spéciale famille Zoom sur les coulisses des dernières recherches archéologiques à Mélan. Les experts racontent leur travail et lèvent le voile sur leurs métiers. Céramique, verrerie et objets en métal composent l’essentiel des éléments retrouvés. L’exposition est également accessible en visite libre de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 11h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 11h30

*

Réservation obligatoire.

Chartreuse de Mélan 1, avenue de Mélan, 74440 Taninges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Taninges 74440 Haute-Savoie

https://cibul.s3.amazonaws.com/location88955529.jpg?_ts=1629792242391 04 50 33 23 73 http://hautesavoiexperience.fr Crédits : © Dep74 – A. Loeffer Gratuit|Sur inscription © Dep74 – L. Guette

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Taninges Autres Lieu Chartreuse de Mélan Adresse 1, avenue de Mélan, 74440 Taninges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Taninges lieuville Chartreuse de Mélan Taninges