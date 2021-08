Journées Vivantes du Patrimoine à la chapelle Vaugelas Chapelle Vaugelas, 17 septembre 2021 14:00, Chambéry.

Journée du patrimoine 2021 Chapelle Vaugelas. Gratuit

17 – 19 septembre

Journées Vivantes du Patrimoine à la chapelle Vaugelas

La Chapelle Vaugelas au centre ville de Chambéry sera habitée par la cie Naranjazul sous différentes formes : adaptations in situ de spectacles ainsi qu’une exposition interactive des projets de la Cie. Des interventions artistiques auront lieu en continu (théâtre, cirque, danse, performance,…) telles des visites performances, faisant appel à différents artistes locaux. Ce temps fort est pensé comme une redécouverte du patrimoine historique grâce aux arts vivants et aux arts du spectacle pluridisciplinaires. Des équipes locales, un lieu quotidien, des voisins visiteurs, mais aussi pour retrouver une proximité entre le spectateur et le spectacle vivant grâce à l’espace particulier d’une chapelle. Une ouverture à la rencontre entre les habitants de Chambéry et une cie de spectacle vivant implantée sur le territoire, autour d’un lieu de patrimoine historique du centre- ville de Chambéry. Ce temps fort vient clôturer la tournée pilote INSI de Naranjazul : un projet régional d’adaptation in situ ou hors cadre proposée par Naranjazul. C’est une volonté artistique et sociale, qui répond aussi aux difficultés rencontrées pendant la crise sanitaire et aux réflexions qui ont pu en découler : la nécessité d’un art du spectacle tout autant accessible qu’exigent, que ce soit dans la forme, le propos artistique, dans sa réalisation comme dans sa diffusion.

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre, 20h30 + ouverture en journée



Chapelle Vaugelas Rue Jean Pierre Veyrat 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie

Chapelle, anciennement lieu de culte, désormais désacralisé qui accueille des expositions artistiques.

