Sulniac Chapelle Sainte-Marguerite - Sulniac Morbihan, Sulniac Visite libre de la chapelle Sainte-Marguerite Chapelle Sainte-Marguerite – Sulniac Sulniac Catégories d’évènement: Morbihan

Sulniac

Visite libre de la chapelle Sainte-Marguerite Chapelle Sainte-Marguerite – Sulniac, 18 septembre 2021 14:00, Sulniac. Journée du patrimoine 2021 Chapelle Sainte-Marguerite – Sulniac. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre de la chapelle Sainte-Marguerite * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Port du masque obligatoire, mesures d’hygiène et de distanciation sociale à respecter sur place.

Chapelle Sainte-Marguerite – Sulniac Lieu dit Sainte-Marguerite, 56250, Sulniac Sulniac 56250 Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location49141752.jpg 02 97 53 23 02 http://www.sulniac.fr/accueil/decouvrir_sulniac/histoire%20_%20patrimoine https://www.facebook.com/lachapellesaintemarguerite/

Chapelle du XVIème siècle avec un retable admirable, plusieurs statues en bois. La voûte est étoilée sur fond bleu cassé, il n’en existe que quelques spécimens en Morbihan ainsi qu’en Bretagne.

Crédits : commune Sulniac Gratuit Chapelle Sainte Marguerite

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Sulniac Autres Lieu Chapelle Sainte-Marguerite - Sulniac Adresse Lieu dit Sainte-Marguerite, 56250, Sulniac Ville Sulniac lieuville Chapelle Sainte-Marguerite - Sulniac Sulniac