Baladunes de Sainte-Marguerite Chapelle Sainte-Marguerite – Landéda, 18 septembre 2021 14:00, Landéda.

Journée du patrimoine 2021 Chapelle Sainte-Marguerite – Landéda. Sur inscription Handicap intellectuel|Handicap psychique http://www.pennarballades.com, renaissances-theatres@outlook.fr, 0643785594

18 et 19 septembre

Baladunes de Sainte-Marguerite

C’est à la tombée du jour que les korrigans jouent leurs tours…”

Perig Kemener, le Bazvalan, et Korrikoant, sa kenseurt « chan·con·teuse », vous emmèneront au clair de la dune, sur deux kilomètres entre la plage de Kloukouri et la chapelle Sainte-Marguerite, dans une balade théâtralisée de deux heures remplie d’air du large, d’airs traditionnels, et de cet air de rien qui réveillera les fantasmagoriques histoires vraies d’un autre temps, peut-être pourtant toujours prégnant…

Les baladins de la Cie (Re)naissances Théâtres vous proposent sur les « ribines » de Landeda et le long des sentiers côtiers de Kerlouan, une merveilleuse balade surprenante : ces facétieux et fantasques « konterien » vous enchanteront par leurs histoires et légendes « graet e Breizh » et vous transporteront par magie dans un monde poétique, celui des ineffables rêves qui ne se vivent qu’ensemble !

Les bénéfices seront reversés à la Fondation du Patrimoine

pour la rénovation de la chapelle Sainte-Marguerite.

Les Mom’ents (Re)création, association partenaire, vous propose de découvrir leur recette secrète : tous les enfants de moins de douze ans (et les adultes qui le demanderont !) repartiront avec leur sac de “sable magique” pour déguster cette “lichouserie” prisée des lutins des dunes !

Départ : parking de la plage de Kloukouri.

Recherches, adaptations et écritures des textes, jeu : Frédéric le Coze-Sarafian & Silvenn Koant

Accompagnés de Yaël Péran-Sarafian

Conception et mise en scène : Frédéric Le Coze-Sarafian

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

Départ : parking de la plage de Kloukouri. / 5 € – avec pour les moins de 12 ans une gourmandise à ramener à la maison pour la confectionner en famille !



Chapelle Sainte-Marguerite – Landéda Kleger meur, 29870 Landéda Landéda 29870 Finistère

