samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Chapelle Sainte-Lucie Rue Sainte-Lucie, 26270 Mirmande, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Mirmande 26270 Drôme

http://www.mirmande.org/

Cette chapelle, construite par souscription des fidèles Mirmandais en 1887-88, présente une architecture simple et un très harmonieux autel baroque en marbre.

Elle fait actuellement l’objet d’une opération de la Fondation du patrimoine. Après une première tranche de travaux qui ont permis sa mise hors d’eau, le projet actuel a pour but de terminer sa restauration intérieure, d’améliorer son environnement et son accessibilité pour une plus large ouverture au public.

