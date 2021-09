Forbach Chapelle Sainte-Croix Forbach, Moselle Patrimoine en musique Chapelle Sainte-Croix Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Moselle

Patrimoine en musique Chapelle Sainte-Croix, 18 septembre 2021 15:00, Forbach. Journée du patrimoine 2021 Chapelle Sainte-Croix. Gratuit

Samedi 18 septembre, 15h00 Patrimoine en musique * Dans le cadre du Festival d’orgues Forbach-Völklingen, profitez d’un moment musical à la chapelle Sainte-Croix et à l’église protestante de Forbach. Au programme : 15h – chapelle Sainte-Croix de Forbach : présentation du nouvel orgue et moment musical avec Thuerry Ferré.

16h – église protestante de Forbach : présentation de l’exposition sur la facture d’orgues en Moselle et moment musical avec Frédéric Mayeur. Tout le programme complet sur : http://festivaldorgues.org *

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Chapelle Sainte-Croix 10 chemin de la Chapelle, 57600 Forbach Forbach 57600 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location23488322.jpg

La chapelle se situe sur le mont Sainte-Croix : le Kreuzberg, qui offre une vue sur le massif forestier du Warndt. Elle se situe également sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle de Sarre à Metz. Probablement construite au XIIIe siècle, la chapelle-halle Sainte-Croix sera remaniée au cours des XIVe-XVe siècles. Le tympan intérieur date du XIIIe siècle. Pendant longtemps propriété de la famille Camasse-Deux-Ponts, elle est rachetée par la famille de Wendel en 1824 et devient propriété des Houillères du Bassin de Lorraine en 1946. En 1969, la chapelle est propriété de la Ville de Forbach qui en assure la restauration. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1937.

Crédits : ©Thierry Ferré Gratuit ©Ville de Forbach

Détails Heure : 15:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Forbach, Moselle Autres Lieu Chapelle Sainte-Croix Adresse 10 chemin de la Chapelle, 57600 Forbach Ville Forbach lieuville Chapelle Sainte-Croix Forbach