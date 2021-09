Pluneret Chapelle Sainte Avoye Morbihan, Pluneret Visite de la chapelle de Sainte Avoye Chapelle Sainte Avoye Pluneret Catégories d’évènement: Morbihan

18 et 19 septembre Visite de la chapelle de Sainte Avoye * A l’intérieur ce qui frappe d’abord, c’est un jubé en bois finement sculpté offrant 12 personnages en pied sur chacun de ses côtés, supporté par une claire-voie ou Chancel en bois et surmonté du Christ. On peut encore lire sur un petit phylactère le nom de l’artiste «O. BIZEUL». *

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

Chapelle Sainte Avoye 56400, Pluneret

Ce monument impressionne par sa physionomie et ses dimensions. La chapelle abrite une pièce rare : un jubé polychrome de style Renaissance entièrement sculpté. En bois de chêne, il sépare le chœur de la nef et délimite l’espace réservé aux seigneurs et au clergé (le chœur) de celui réservé aux fidèles (la nef).

