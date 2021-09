Lambesc Chapelle Sainte Anne de Goiron Bouches-du-Rhône, Lambesc Visite guidée de la Chapelle Sainte Anne Chapelle Sainte Anne de Goiron Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

Visite guidée de la Chapelle Sainte Anne Chapelle Sainte Anne de Goiron, 18 septembre 2021 14:30, Lambesc. Journée du patrimoine 2021 Chapelle Sainte Anne de Goiron. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée de la Chapelle Sainte Anne * Samedi 18 & Dimanche 19 septembre

A 14h30 : Visite guidée avec Philippe Vanhalst, architecte urbaniste.

Puis visite libre jusqu’à 17h.

Gratuit – Sans réservation *

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 17h00

*

Samedi 18 & Dimanche 19 septembre A 14h30 : Visite guidée / visite libre jusqu’à 17h

Chapelle Sainte Anne de Goiron Route de la Roque d’Anthéron 13410 LAMBESC Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Crédits : © CREDIT_DR Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Lieu Chapelle Sainte Anne de Goiron Adresse Route de la Roque d'Anthéron 13410 LAMBESC Ville Lambesc lieuville Chapelle Sainte Anne de Goiron Lambesc