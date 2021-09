Fameck Chapelle Sainte-Anne de Budange Fameck, Moselle Découverte d’une chapelle du XVIIIe siècle et de ses alentours Chapelle Sainte-Anne de Budange Fameck Catégories d’évènement: Fameck

Découverte d’une chapelle du XVIIIe siècle et de ses alentours Chapelle Sainte-Anne de Budange, 18 septembre 2021 14:00, Fameck. Journée du patrimoine 2021 Chapelle Sainte-Anne de Budange. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Découverte d’une chapelle du XVIIIe siècle et de ses alentours * Visitez la chapelle librement ou en suivant une visite guidée au départ de la mairie, et parcourez le circuit pédagogique qui l’entoure. Plusieurs possibilités de visites s’offrent à vous : Vous pouvez directement aller à la chapelle Sainte-Anne de Budange pour profiter d’une visite libre ou commentée (parking à côté de la chapelle). Le parcours libre du circuit permet de découvrir le monument, son environnement et le jardin des chanoines du Justemont. Vous pouvez bénéficier d’un circuit en rosalie – petite voiturette/vélo – au départ de la mairie jusqu’à la chapelle Sainte-Anne de Budange, soit une disance de 3km. Des personnes de l’association seront là pour vous aider. Vous pouvez également aller visiter la chapelle de Morlange – chapelle romane, classée au titre des Monuments historiques – en rosalie, au départ de la mairie, soit une distance d’1,5km. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. Adresse de la mairie de Fameck : 29 avenue Jeanne d’Arc, 57290 Fameck.

Chapelle Sainte-Anne de Budange Chemin de la Chapelle, 57290 Fameck Fameck 57290 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location31933472.jpg http://www.amisdebudange.fr/

L’actuelle chapelle a été consacrée en 1707, mais une date inscrite (1838) témoigne d’une restauration du gros-œuvre plus tardive. On y trouve une statue de sainte Anne et une Vierge du XVIe siècle.

