Samedi 18 septembre, 21h00 Illuminations et diaporama a la Chapelle Sainte-Anne de Bricquebec * A la sortie de Bricquebec, sur la route de Saint-Sauveur-le-Vicomte, en direction de l’Etang-Bertrand, se niche la chapelle Sainte-Anne. Au terme d’une déambulation au long de l’allée illuminée menant à la chapelle Saint-Anne, les visiteurs seront conviés à en découvrir le mobilier et la statuaire.

Sous forme d’un diaporama richement illustré, Monsieur Deshayes, Directeur du Paays d’art et d’histoire, proposera une mise en perspective de l’histoire des lieux en évoquant les ermitages médiévaux de la presqu’île du Cotentin. *

samedi 18 septembre – 21h00 à 22h30

Chapelle Sainte-Anne de Bricquebec Rte de St-Sauveur-le-Vicomte, 50260 Bricquebec Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche

02 33 95 01 26

