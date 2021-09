Daoulas Chapelle Sainte-Anne / Daoulas Daoulas, Finistère Visite libre de la Chapelle Sainte Anne Chapelle Sainte-Anne / Daoulas Daoulas Catégories d’évènement: Daoulas

18 et 19 septembre Visite libre de la Chapelle Sainte Anne * *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Chapelle Sainte-Anne / Daoulas rue de l’église, 29460, Daoulas Daoulas 29460 Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 98 25 80 19 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089904,https://monumentum.fr/chapelle-sainte-anne-pa00089904.html

Chapelle en forme de croix latine, avec un seul transept, contenue dans l’enclos monastique. La nef et la façade principale remontent au 16e siècle, avec ogives et sculptures. Le transept est séparé de la nef par une colonne qui possédait un chapiteau sculpté rappelant le style de l’architecture lombarde, détruit. Au Moyen-Age, s’y rassemblaient les pèlerins désirant rejoindre Rocamadour ou Compostelle à pied.

