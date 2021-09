Rousies Chapelle Sainte-Aldegonde Maubeuge Nord, Rousies Visite de la chapelle Sainte-Aldegonde Chapelle Sainte-Aldegonde Maubeuge Rousies Catégories d’évènement: Nord

Visite de la chapelle Sainte-Aldegonde Chapelle Sainte-Aldegonde Maubeuge, 18 septembre 2021 14:00, Rousies. Journée du patrimoine 2021 Chapelle Sainte-Aldegonde Maubeuge. Gratuit

18 et 19 septembre Visite de la chapelle Sainte-Aldegonde * L’association Chapelle Sainte-Aldegonde vous accueille à l’endroit où, au VIIème siècle, la patronne de Maubeuge s’est instalée fuyant Cousolre. En plus des objets déjà connus et exposés, deux nouveaux trésors des XIII et XVIIèmes siècles vont être présentés pour la première fois. La bière blonde d’abbaye Sainte-Aldegonde et le main Cameline seront également proposés. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 17h00

Entrée libre sur présentation d’un pass sanitaire valide

Chapelle Sainte-Aldegonde Maubeuge Rue du Faubourg Sainte-Aldegonde Maubeuge Rousies 59131 Nord

