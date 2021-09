Langon Chapelle Sainte Agathe Ille-et-Vilaine, Langon Exposition de Vénus / Langon Chapelle Sainte Agathe Langon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Exposition de Vénus / Langon Chapelle Sainte Agathe, 18 septembre 2021 Journée du patrimoine 2021 Chapelle Sainte Agathe. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition de Vénus / Langon

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Exposition dans le jardin de la mairie / Entrée libre et gratuite.

Chapelle Sainte Agathe 29 Rue Grande Rue, 35660 Langon Langon 35660 Ille-et-Vilaine

Anciens thermes gallo-romains, ce bâtiment a côtoyé l’histoire de France en s’adaptant aux différentes époques.

Il fut successivement thermes gallo-romains, premier sanctuaire chrétien d’Ille et Vilaine, chapelle funéraire, temple protestant pendant les guerres de la Ligue, temple de la Raison puis salpêtrière pendant la Révolution, etc… Ses murs en opus mixtum renferment une peinture murale exceptionnelle de Vénus, seule fresque restée à sa place d’origine au nord de la Loire.

