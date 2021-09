Puy-Saint-Vincent Chapelle Saint-Vincent Hautes-Alpes, Puy-Saint-Vincent Ouverture de la chapelle Saint-Vincent Chapelle Saint-Vincent Puy-Saint-Vincent Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Puy-Saint-Vincent

Ouverture de la chapelle Saint-Vincent Chapelle Saint-Vincent, 18 septembre 2021 14:30, Puy-Saint-Vincent. Journée du patrimoine 2021 Chapelle Saint-Vincent. Gratuit

18 et 19 septembre Ouverture de la chapelle Saint-Vincent * *

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

*

entrée libre

Chapelle Saint-Vincent Puy-Saint-Vincent Puy-Saint-Vincent 05290 Hautes-Alpes

http://facebook.com/traversarts

Chapelle du 15e siècle décorée de peintures murales du 15e siècle

Crédits : Luc Maestraggi Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Puy-Saint-Vincent Autres Lieu Chapelle Saint-Vincent Adresse Puy-Saint-Vincent Ville Puy-Saint-Vincent lieuville Chapelle Saint-Vincent Puy-Saint-Vincent