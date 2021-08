Serruelles Chapelle Saint-Ursin-des-Roses Cher, Serruelles Concert jazz Chapelle Saint-Ursin-des-Roses Serruelles Catégories d’évènement: Cher

Samedi 18 septembre, 17h30 Concert jazz * *

samedi 18 septembre – 17h30 à 19h00

Tarif : 10€

Chapelle Saint-Ursin-des-Roses Le Bourg 18190 Serruelles Serruelles 18340 Cher

https://cibul.s3.amazonaws.com/location37801608.jpg 06 31 39 65 84 http://chapellesaintursindesroses.fr

Cette chapelle du XIe siècle inscrite au titre des monuments historique depuis novembre 1981 possède neuf très beaux vitraux, dont un, relatant l’histoire de saint Ursin. Elle est construite sur un site gallo-romain.

Crédits : gadjo duo plus Tarif préférentiel|Sur inscription Amis de la Chapelle de Serruelles

