18 et 19 septembre Chapelle de la Mission Saint Thomas des Indiens – visite et installation artistique végétale * Karl Lauricourt, sculpteur et prêtre jésuite, proposera, en exposition, des sculptures et une installation avec plantes et fleurs sur le thème de la création. Au cœur de cette installation, les visiteurs découvriront une statue de Saint François d’Assise, ancienne sculpture qui fait partie de l’ensemble du « mobilier sacré » originaire de l’église Saint Thomas des Indiens et qui n’a pas été vu depuis 50 ans.

Ces éléments d’art seront installés dans le jardin de La Chapelle de la Mission Saint Thomas des Indiens – mission fondée en 1852 par les Jésuites. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 16h30

entrée libre

Chapelle Saint Thomas 55, rue Monseigneur de Beaumont Saint-Denis 97400 Saint-Jacques 974

