Poullan-sur-Mer Chapelle Saint-They Finistère, Poullan-sur-Mer Visite de la chapelle Saint-They Chapelle Saint-They Poullan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Poullan-sur-Mer

Visite de la chapelle Saint-They Chapelle Saint-They, 18 septembre 2021 10:00, Poullan-sur-Mer. Journée du patrimoine 2021 Chapelle Saint-They. Gratuit

18 et 19 septembre Visite de la chapelle Saint-They * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Chapelle Saint-They Saint-They, 29100, Poullan-sur-Mer Poullan-sur-Mer 29100 Saint-They Finistère

02 98 74 03 92 http://www.poullan-sur-mer.fr https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00005950

Fontaine construite en 1989. Chapelle construite en 1766, date portée ; croix monumentale de 1577, date portée.

Crédits : Poullan-sur-mer / Chapelle Saint They Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Poullan-sur-Mer Autres Lieu Chapelle Saint-They Adresse Saint-They, 29100, Poullan-sur-Mer Ville Poullan-sur-Mer Age minimum 1 Age maximum 99 lieuville Chapelle Saint-They Poullan-sur-Mer