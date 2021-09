Lambesc Chapelle Saint-Roch Bouches-du-Rhône, Lambesc Patrimoine linguistique de Provence Chapelle Saint-Roch Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Patrimoine linguistique de Provence Chapelle Saint-Roch, 18 septembre 2021 16:00, Lambesc. Journée du patrimoine 2021 Chapelle Saint-Roch. Gratuit 06 95 84 07 93

Samedi 18 septembre, 16h00 Patrimoine linguistique de Provence * Annie Bergèse, enseignante de provençal, vous invite à une immersion linguistique originale en parcourant l’histoire de cette langue et en l’illustrant de chansons anciennes, traditionnelles ou actuelles. *

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h30

Chapelle Saint-Roch avenue Badonviller 13410 Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Crédits : Gratuit

