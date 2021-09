Sulniac Chapelle Saint-Roch du Gorvello Morbihan, Sulniac Visite libre de la chapelle Saint-Roch du Gorvello Chapelle Saint-Roch du Gorvello Sulniac Catégories d’évènement: Morbihan

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Port du masque obligatoire, mesures d’hygiène et de distanciation sociale à respecter sur place.

Chapelle Saint-Roch du Gorvello Rue des Ducs de Bretagne, 56250, Sulniac Sulniac 56250 Morbihan

Le décor de la chapelle Saint-Roch est constitué d’un ensemble peint trompe l’oeil de 8.50m de haut par 6.40m de large, qui a été découvert sous plusieurs couches de chaux.

La restauration des peintures a été effectuée en 2007. Le catafalque a été restauré en 2018.

