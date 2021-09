Antibes Chapelle Saint-Roch Alpes-Maritimes, Antibes Deux concerts de chants liturgiques orthodoxes francophones à la chapelle St-Roch à Antibes Chapelle Saint-Roch Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Dimanche 19 septembre, 14h30, 16h30 Deux concerts de chants liturgiques orthodoxes francophones à la chapelle St-Roch à Antibes * Une chapelle vouée au culte orthodoxe En 1778, la commune établit près de la chapelle son nouveau cimetière qui accueille les sépultures jusqu’en 1894. Longtemps désaffecté, le bâtiment servit un temps de “ciapacan” (prononcer tchapacan) ou fourrière pour chiens.

Cette chapelle est dédiée à l’un des Saints patrons de la ville d’Antibes, Saint-Roch. Consruite au début du XVIè siècle à la suite de la terrible peste qui marqua la campagne de Charles-Quint, la chapelle Saint-Roch fut par la suite affectée, au milieu du XXè siècle, au culte orthodoxe.

A l’époque romaine, selon divers témoignages, le site abritait probablement un sanctuaire dédié à Neptune, dieu de la mer, qui recevait hommage des partants et des arrivants. D’où, selon certains historiens, le grand nombre de pièces de monnaies d’époque retrouvées à l’entrée de la chapelle lors de la construction, en 1986, des bâtiments de la résidence du Port Vauban.

Consacrée au culte orthodoxe, elle a été récemment restaurée et ouvre ses portes afin de faire découvrir les icônes de Dimitri Semenovitch Stelletsky (1875-1947) à la fois peintre, sculpteur, dessinateur, artiste appliqué, décorateur, concepteur théatral, illustrateur, enseignant. Vous pourrez découvrir aussi la grande fresque de la Vierge qui vient d’être réalisée par Gabrielle Bonnet, de l’atelier MOSAICIEL (Drôme), élève du grand maître fresquiste russe Yaroslav Dobrynine. Vendredi 17, samedi 18 septembre

– visite guidée par groupe de 30 personnes maximum

Dimanche 19 septembre

-14h30 et 16h30 : deux concerts de chants orthodoxes francophones de tradition russe donnés par la chorale de la chapelle Saint-Roch, dirigée depuis 2006 par Olga Dalmasso-Kolessnikow. Tel 06 13 15 38 69. 25 places assises (places debout possibles sur le balcon). Pas de visite pendant le concert. HORAIRES : vendredi 16h-19h, samedi 10h-12h et 14h-18h, dimanche deux concerts à 14h30 et à 16h30 21, avenue du 11 Novembre, Antibes

paroisse-antibes@vicariatorthodoxe.fr *

Chapelle Saint-Roch 21, avenue du 11 Novembre 06600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes

Construite au début du XVIè siècle, la chapelle a été plus tard longtemps désaffectée puis, au milieu du XXè siècle, dédiée au culte chrétien orthodoxe.

Crédits : Association cultuelle orthodoxe russe d’Antibes Gratuit Association cultuelle orthodoxe russe d’Antibes

