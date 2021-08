Vaison-la-Romaine Chapelle Saint-Quenin Vaison-la-Romaine, Vaucluse Chapelle Saint-Quenin – Visite libre Chapelle Saint-Quenin Vaison-la-Romaine Catégories d’évènement: Vaison-la-Romaine

Vaucluse

Chapelle Saint-Quenin – Visite libre Chapelle Saint-Quenin, 19 septembre 2021 14:00, Vaison-la-Romaine. Journée du patrimoine 2021 Chapelle Saint-Quenin. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 14h00 Chapelle Saint-Quenin – Visite libre * Visite libre de la chapelle, remarquable en raison de son abside triangulaire. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre

Chapelle Saint-Quenin avenue Saint-Quenin 84110 Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location61318850.jpg https://www.vaison-la-romaine.com

chapelle romane Saint-Quenin (XIIe – XVIIe s.)

Crédits : © Office de tourisme Vaison Ventoux Gratuit

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Vaison-la-Romaine, Vaucluse Autres Lieu Chapelle Saint-Quenin Adresse avenue Saint-Quenin 84110 Vaison-la-Romaine Ville Vaison-la-Romaine lieuville Chapelle Saint-Quenin Vaison-la-Romaine