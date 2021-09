Mondragon chapelle Saint pierre Mondragon Mondragon, Vaucluse Concert par Symbiose Duo chapelle Saint pierre Mondragon Mondragon Catégories d’évènement: Mondragon

Vaucluse

Concert par Symbiose Duo chapelle Saint pierre Mondragon, 18 septembre 2021 18:00, Mondragon. Journée du patrimoine 2021 chapelle Saint pierre Mondragon. Sur inscription 07 83 80 46 92

18 et 19 septembre Concert par Symbiose Duo * Concerts par Symbiose Duo. Aline et Christine vous permettront de découvrir l’incroyable acoustique du lieu en interprétant un répertoire de chansons à textes entre variété française et internationale…1h30 de partage entre émotions et voyages dans le temps où se joue la résonance des lieux.

Samedi 18 à partir de 18h,

Dimanche 19 à partir de 16h30.

Tarif libre, prestation au chapeau.

nb : pour respecter les protocoles sanitaires anti-covid-19, le masque sera obligatoire à l’entrée du concert.

Nombre de places limitées à 50 personnes.

réservation au 07 83 80 46 92 Possibilité de restauration sur place tout au long du week-end avec présence d’un food-truck. *

samedi 18 septembre – 18h00 à 19h30

dimanche 19 septembre – 16h30 à 18h00

*

chapelle Saint pierre Mondragon Derboux 84430 Mondragon Mondragon 84430 Vaucluse Crédits : Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Mondragon, Vaucluse Autres Lieu chapelle Saint pierre Mondragon Adresse Derboux 84430 Mondragon Ville Mondragon lieuville chapelle Saint pierre Mondragon Mondragon