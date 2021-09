Mondragon chapelle Saint pierre Mondragon Mondragon, Vaucluse Projection de divers courts métrages sur le hameau chapelle Saint pierre Mondragon Mondragon Catégories d’évènement: Mondragon

Projection de divers courts métrages sur le hameau chapelle Saint pierre Mondragon, 18 septembre 2021 11:00, Mondragon

18 et 19 septembre Projection de divers courts métrages sur le hameau * Projection de divers courts métrages sur le hameau Places limitées à 12 personnes sur réservation au 07 83 80 46 92

Possibilité de restauration sur place tout au long du week-end avec présence d’un food-truck. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

chapelle Saint pierre Mondragon Derboux 84430 Mondragon

