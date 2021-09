Erquy Chapelle Saint-Pabu / Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Visite libre de la Chapelle Saint-Pabu Chapelle Saint-Pabu / Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

18 et 19 septembre Visite libre de la Chapelle Saint-Pabu * Du patrimoine matériel au patrimoine immatériel La chapelle Saint-Pabu à Erquy sera ouverte aux visites de 15h à 18h. En clôture des visites, le musicien costarmoricain Benoni (flûtes et chant) proposera une animation musicale autour du patrimoine traditionnel breton. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

entrée libre et gratuite

Chapelle Saint-Pabu / Erquy rue Anne le Gal La Salle, 22430 Erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor

Bâtie en grès rose d’Erquy appareillé, la chapelle est un bâtiment rectangulaire à deux pignons aiguille. Construit à l’emplacement d’un édifice du XVIème siècle, sa construction a commencé le 2 juin 1887 et s’est achevée fin janvier 1888. La chapelle fut bénite le 7 juillet 1888. Tugdual et Pabu désignent le même saint, fondateur de l’évêché de Tréguier, vers 550. Pabu signifie «Père» titre que l’on donnait aux abbés des grands monastères. Pabu est étroitement lié au nom Tugdual, un saint auquel l’on accorde trois vies … Au bord du chemin, à proximité de la chapelle, un témoignage de son passage en tant que porteur de la parole de Dieu a tout naturellement pris la forme d’une croix.

