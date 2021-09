Plouigneau Chapelle Saint-Nicodème Finistère, Plouigneau Visite de la Chapelle Saint-Nicodème de Lanleya Chapelle Saint-Nicodème Plouigneau Catégories d’évènement: Finistère

Visite de la Chapelle Saint-Nicodème de Lanleya

Cet édifice du XVIIème siècle est en forme de croix latine avec chevet à trois pans du type Beaumanoir. Le clocher-mur est agrémenté par un campanile ajouré coiffé d’un dôme qui ne manque pas de charme. Sur l’un des pignons latéraux se trouvent les armes des Boiséon.

La chapelle abrite les statues de Saint-Nicodème, patron de Lanleya, Sainte-Barbe, Saint-Vauban, évêque, le groupe des 12 Apôtres, une Vierge à l’Enfant, un éprouvant Christ aux liens.

