Dimanche 19 septembre, 15h00 Petit joyau lambescain * Cette chapelle du XIème siècle a bénéficié en 2017 de travaux d’urgence de sauvegarde suivis en 2019 par des travaux de restauration, notamment pour ses décors peints, ses gypseries, ses stalles et son autel. *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

Réservation obligatoire

Chapelle Saint-Michel Avenue de la Résistance Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Crédits : Ville de Lambesc Gratuit

