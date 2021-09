Guérande Chapelle Saint-Michel Guérande, Loire-Atlantique Visite libre de la chapelle Saint-Michel (15e/18e s.) Chapelle Saint-Michel Guérande Catégories d’évènement: Guérande

18 et 19 septembre

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans

Chapelle Saint-Michel Faubourg Saint-Michel, 44350 Guérande

Cette chapelle est à l’origine une petite église paroissiale entourée de son cimetière au cœur du faubourg est de la ville. Au XVIe siècle, le culte protestant y est un temps célébré et au XVIIe siècle, la paroisse est supprimée pour intégrer celle de Saint-Aubin de Guérande. Certains éléments architecturaux (petites baies) semblent dater du XIIIe siècle, alors que le chevet, la charpente, les bénitiers gothiques sont à rapporter à la fin du XVe siècle. Une dernière phase de travaux, à la fin du XVIIIe siècle, donne à la façade ouest son ordonnancement classique. En 1980, la chapelle est désaffectée pour devenir une salle d’exposition municipale.

